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İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk prototip Zırhlı Muharebe Aracı'nın (ZMA) modernizasyonunun tamamlandığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2020 Çarşamba 16:14
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İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yandan yeni platformlar, diğer yandan modernizasyonlar. Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) için başlattığımız Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projemizde, Aselsan-FNSS iş birliğinde yoğun bir tasarım ve entegrasyon çalışmasıyla ilk prototip ZMA aracının modernizasyonu tamamlandı. Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirIlk Prototip Zırhlı Muharebe Aracı
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