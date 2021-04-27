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İnci kefalini 7/24 koruyan ekiplere 11 araç tahsis edildi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte denetimler artırıldı. İnci kefalinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gönderilen ödenekle kiralanan 11 araç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, jandarma ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2021 Salı 12:39
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İnci kefalini 7/24 koruyan ekiplere 11 araç tahsis edildi

VAN - Bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali için 3 aylık av yasağı 15 Nisan itibariyle başladı. Balıkçılar teknelerini kıyıya çekip, ağlarını onarmaya başlarken, balıklar da bu süre içinde üremek için tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, bu sırada görsel şölen sunuyor. İnci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gönderilen ödenekle kiralanan 11 araç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, jandarma ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İnci kefali av yasağı 15 Nisan tarihi itibariyle başladı. Yasak süresince İl Müdürlüğümüz, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin görev yapacak. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 11 araç kiralanarak kolluk kuvvetlerine ve İlçe Müdürlüklerimize dağıtıldı. Ayrıca inci kefali av yasağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeler (çizme, fener, ağ kesici malzeme vb.) İl Müdürlüğümüz tarafından alınarak kolluk kuvvetlerine dağıtıldı" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Inci KefaliKorumaVan Gölü
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