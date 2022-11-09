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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

09 Kasım 2022 Çarşamba 16:26
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

 İZMİT Körfezi üzerinde, deniz uçağıyla yapılan denetimler sırasında, suyu kirlettiği belirlenen gemiye yönelik 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yaptığı denetimlerde, geminin suya petrol türevi atıklarını bıraktığı belirlendi. Kirlilik havadan dronla görüntülendi. Ekipler, İzmit açıklarındaki gemiden numuneler alarak, Komorlar bandıralı kuru yük gemisine 4 milyon 176 bin lira ceza kesti. Kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziCezaGemi
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