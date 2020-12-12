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Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 13:17
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Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu

KAYSERİ - Rüştü Bayram Caddesindeki müstakil evde yalnız oturan Fuat ve Mehmet Ejderoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, eve geldi. İki karedeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darb ve yara izine rastlanmadı. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki kardeşin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

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KayseriIki Kardeş Evde ölü Bulundu
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