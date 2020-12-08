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Kırmızıya dönen Adana, tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vaka sayısındaki artışla birlikte Adana'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının risk haritasında kırmızıya boyanmasıyla ilgili, “Eğer Adanalılar tedbirlere uyarsa bu harita 10 gün sonra yeşile döner” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2020 Salı 14:58
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Kırmızıya dönen Adana, tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur

ADANA - Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler içinde Adana’nın da olduğunu ve vaka sayısının büyük artış gösterdiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasında da kent tamamen ‘yüksek riske’ işaret eden kırmızı renge büründü. Sadece mezarlıkların beyaz ve yeşil renkte  olduğu görüldü.

Bu verilerden sonra kent halkının daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, haritanın kırmızı renkte olmasının sebebinin tedbirlere yeterince uyulmaması olduğunu bildirdi.

BİREYSEL ÖNLEMLER, ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ                                                  

Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarının dünya geneli ile ülkede artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana’nın da bu bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Haritanın yüksek riski işaret eden kırmızıya bürünmesinin nedeninin gereken hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu vurgulayan Gündüz, “Temaslı olduğumuz zaman kendimizi dinlemeli ve belirtileri hissettiğimiz an kendimizi karantinaya almalıyız. Filyasyon ekiplerimizin müdahalesini, gereken önlemleri alarak beklemeliyiz. Aile içi bulaşlar bu tablonun büyük sebeplerinden biri. Riskli olduğumuzu düşündüğümüz an, bireysel önlemler almamız şart. Eşyalarımızı ayırıp, kendimizi izole etmeliyiz” dedi.

‘KIRMIZIYI YEŞİLE DÖNDÜRMEK BİZİM ELİMİZDE’

Adana’da insan hareketliliğinin fazla olduğunu, bu durumun da vaka sayısı artışında önemli bir rol oynadığını ifade eden Gündüz, özellikle başka kentlerden giriş-çıkışın yoğun olduğu büyük şehirlerde benzer durumların yaşandığına dikkat çekti. Risk haritasında tekrardan olumlu bir tabloya dönüşün mümkün olduğunu vurgulayan Gündüz, “Toplum hareketliliği azalır, koruma önlemleri tam uygulanır, maske-mesafe-el hijyenine dikkat konusunda hassasiyet artarsa bu kırmızı harita 10 gün sonra tamamen yeşile döner. Yeter ki elimizden geleni yaparak, tedbirlere uyalım” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırmızıya Dönen AdanaTedbirlerÇukurova Üniversitesi Tıp FakültesiBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat GündüzVaka Sayısı
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