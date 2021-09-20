Kompost gübre, Aladağ’da yanan topraklara can verecek

ADANA - Adana'nın Seyhan Belediyesi ile Adana İşkadınları Derneği'nin (İŞKAD) hayata geçirdiği 'Gıdamı Koruyorum' projesiyle gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıkları, kompost gübreye dönüştürülüp, yangından etkilenen tarlalara bırakıldı. Aladağ'da gübreyi elleriyle toprağa serpen ve traktörle tarlayı süren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Hedefimiz hem israfın önlenmesi hem de yangının zarar verdiği tarım topraklarının ıslah edilip yeniden üretim yapılabilir hale getirilmesini sağlamak" dedi.



Seyhan Belediyesi ve İŞKAD iş birliği ile yürütülen 'Gıdamı Koruyorum' projesinin ikinci adımında, mutfak atıklarının fazla olduğu gıda işletmelerine konteynerler yerleştirildi. Toplanan organik atıklar, Seyhan Belediyesi’nin tesislerinde pazar, park, bahçe artıklarıyla birlikte kompost gübreye dönüştürüldü. Böylece atıklar, hem değer kazandı hem de israfın önüne geçildi.



KOMPOST GÜBRE YANAN TOPRAKLARDA



Üretilen kompost gübreler, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İŞKAD Başkanı Berman Mantı ve Seyhan Belediyesi ekiplerince Aladağ'da orman yangınlarında zarar gören tarlalarla buluşturuldu. Akay ve Mantı, elleriyle yanan topraklara kompost gübre attı. Aladağlı çiftçilere, üretim sürecinde de kullanılmak üzere kompost gübrelerden veren Akay, yaraların sarılması için belediye olarak her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.



'KOMPOST TOPRAĞI İYİLEŞTİRİYOR'



Başkan Akay, projenin amacına yönelik "Projemizin amacı; hem israfı önlemek hem de organik atıkların çöpe gitmesini önleyip geri dönüşüm aracılığıyla yeniden doğaya kazandırmak. Kompost gübre, topraktaki organik madde miktarını artırıp hem toprağı iyileştiriyor hem de havalandırıyor. Ürettiğimiz kompost gübreleri, yangının zarar verdiği topraklarla buluşturduk. Bu toprakların ıslah edilmesini ve geri kazanımını sağlamayı hedefliyoruz. Yanan alanların tekrar bitki yetiştirilebilir hale gelmesi hem ülke ekonomisi hem de üreticilerimiz açısından çok önemli. Üretim sürecinin başlamasına katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.



Çöpe atılan organik mutfak atıklarının hem doğaya hem de ekonomiye zarar verdiğini aktaran İŞKAD Başkanı Mantı da israfın önlenmesi konusunda duyarlılık çağrısı yaptı.