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Malatya'da 'tam kapanma' öncesi bayram alışverişi yoğunluğu

Malatya'da, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bayram alışverişine çıkanlar, çarşıların bulunduğu cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kalabalığın sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gözlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2021 Perşembe 14:54
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Malatya'da 'tam kapanma' öncesi bayram alışverişi yoğunluğu

MALATYA - Malatya'da, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma öncesi kent sakinleri, alışveriş için çarşılara akın etti. Cadde ve sokaklardaki kalabalık, dikkat çekerken, maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin ihlal edildiği görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise sık sık tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. 

Dışarıda olanlar ise alışveriş yaptıklarını, acil ihtiyaçlarını giderecekleri için bir şeyler aldıklarını söyledi. Berberde tıraş olanlar da bayramda dışarı çıkamayacaklarını ancak alıştıkları bayram tıraşlarını yine olduklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAlışveriş YoğunluğuTam Kapanma
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