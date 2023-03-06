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Mardin'de PKK operasyonunda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta 20 kilogram el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

06 Mart 2023 Pazartesi 13:32
Mardin'de PKK operasyonunda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu
Mardin

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında yürütülen "Eren Abluka Sonbahar-kış 22 Şehit GK Evren Başçı 2023-2" operasyonunda teröristlerce kullanılan tahta mazgallı sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram el yapımı patlayıcı, kullanıma hazır M72A2 LAW silahı (tek kullanımlık roket), 5 anti tank roket mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 350 kilogram gıda malzemesi, güneş paneli, kadın kıyafeti ve tıbbi malzeme bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinPkk
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