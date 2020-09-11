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MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince, Ukrayna'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Eylül 2020 Cuma 16:48
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MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - MİT ekiplerince Ukrayna'da yapılan arama çalışmalarında Özer'in, bir süredir Odesa'da olduğu tespit edilmişti.  Düzenlenen operasyonla yakalanan Özer Türkiye'ye getirilirken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özer'i İstanbul Havalimanı'nda MİT mensuplarından teslim alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen terör örgütü üyesinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli İstihbarat TeşkilatıPKKlı Adliyeye Sevk EdildiOperasyon
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