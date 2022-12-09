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MSB: 3 FETÖ ile 1 PKK/KCK mensubu yakalandı

09 Aralık 2022 Cuma 14:57
MSB: 3 FETÖ ile 1 PKK/KCK mensubu yakalandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçan 3'ü FETÖ üyesi, 5 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1 PKK/KCK mensubu olmak üzere toplam 6 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBYunanistan
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