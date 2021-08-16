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MSB'de 'Afganistan' toplantısı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk görev kuvveti komutanının da yer aldığı video konferans toplantısında, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:36
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MSB'de 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yapılan toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. Afganistan Türk görev kuvveti komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

Öte yandan bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.

DHA

Son Güncelleme: 16.08.2021 16:44
Anahtar Kelimeler:
MSBHulusi AkarAfganistan
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