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Ordu’da hükümlüler durak üretiyor

Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü’nde kalan mahkumlar, toplu taşıma durağı üretmeye başladı. Mahkumların ürettiği 182 durak, kentte belirlenen noktalara yerleştirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2020 Perşembe 13:16
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Ordu’da hükümlüler durak üretiyor

ORDU - Ordu’da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında cezaevinde kalan mahkumların durak üretmesi kararlaştırıldı. Çalışmalar sonunda mahkumlar tarafından duraklarının üretimine başlandı. Proje kapsamında üretilen 182 durak, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi tarafından altyapısı tamamlanan noktalara yerleştirildi.

‘MAHKUMLAR MESLEK EDİNİLECEK’

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hükümlülerce yapılan durakların montajının 19 ilçede devam ettiğini söyledi. Yapılan protokol ile hem ilçelerin durak ihtiyacının karşılanacağını hem de mahkumların yeni meslek edinmelerini sağlamış olacağını belirten Başkan Güler, ''Büyükşehir Belediyemiz ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hükümlülerin yaptığı duraklar ilçelerimizde belirlenen noktalara yerleştirilmeye devam ediliyor. İlk etapta 57 adet durağın montajını yapan ekiplerimiz, ikinci etapta 125 adet durağın daha montajını ilçelerimizde gerçekleştirdi. Bu çalışmayla hem ilçelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları noktalara durak yerleştirirken hem de hükümlülerimizin yeni meslek edinmelerini hedefliyoruz” dedi.

DHA

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Ordu E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz İş Yurdu MüdürlüğüOrduda Hükümlüler Durak üretiyor
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