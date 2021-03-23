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Sakarya'da, mobilyacılar çarşısındaki yangında hasar tespit çalışması yapılıyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Mobilyacılar Çarşısı’nda çıkan, 5 dükkanın yandığı yangının ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2021 Salı 14:20
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Sakarya'da, mobilyacılar çarşısındaki yangında hasar tespit çalışması yapılıyor

SAKARYA - Serdivan İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı 398 Nolu sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın alarmının çalışması sonucu bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahşap ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yerindeki yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 atölyeye daha sıçradı. Arifiye, Akyazı, Sapanca ve Hendek ilçelerinden bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yangında oluşan zarar havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Ekipler sabah saatlerinde dükkanlarda hasar tespit çalışması yaptı.

Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek sabah saatlerinde bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyerek, dükkan sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiğdem Erdoğan Atabek yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun sadece 3 dükkan etkilenmiş, diğer 2 dükkanın daha zararı var. 3 dükkan da yangının etkilerini aktif şekilde gördük. İtfaiyemize sonsuz teşekkür ediyoruz çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Yangın yoksa çok daha ağır sonuçlara ulaşıp boyutlarla karşı karşıya kalabilirdik. Geçmiş olsun. Şu an bütün tespitler yapılıyor.” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mobilyacılar çarşısıSakaryaHasar TespitYangın
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