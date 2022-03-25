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Tokat'ın yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2022 Cuma 13:22
Tokat'ın yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi

TOKAT - Tokat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yaptı. 

Tokat'ta, mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi. Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı Tokat isimli yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndan 114 yolcusu ile saat 10.28'de Tokat Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'dan memleketlerine gelen yolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Eski havalimanına büyük yolcu uçaklarının iniş yapamamasından dolayı 2017 yılında kentte uçak seferleri durdurulmuştu. 5 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı kente inmiş oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatYeni Havalimanı
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