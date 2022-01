Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlardan iyi haber

KIRKLARELİ - İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan ve 3 ay önce kuruma noktasına gelen, Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve kar yağışları ile dolmaya başladı. Kazandere'nin geçen yıl Ekim ayında yüzde 8,02 olan doluluk oranı yüzde 92,59'a, Pabuçdere'nin yüzde 3,19 doluluk oranı ise yüzde 41,51 yükseldi.



Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve kar yağışları ile dolmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında doluluk oranı yüzde 8,02'e düşen Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 92,59'a, 3,19 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 41,51'e yükseldi. Pabuçdere Barajı'nda aylardır toprak üzerinde kalan 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da suların içinde kaldı. İstanbul’a su sağlayan Trakya’daki Istrancalar Barajı’nın 22,34 olan doluluk oranı ise 86,13'e çıktı.



İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı, yüzde 52,40 olarak ölçüldü. Bunlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.



'KARLAR ERİYİNCE DE BARAJ İÇİN FAYDALI OLACAK'



Aksicim Mahallesi muhtarı Suat Aydın, son dönemlerde yaşanan kuraklık sonrası İstanbul'un büyük oranda ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında, son yağışlarla doluluk oranlarının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Aydın, "Maalesef yaşanan kuraklıklar nedeniyle bölgemizde bulanan her iki barajda kuraklıkları hep birlikte gördük ancak bu son yağışlar ile birlikte Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri yükseldiğini görmek, bizleri son derece mutlu etmiştir. Halen bölgenin yüksek kesimlerinde erimeyen kar var. Onlar da eridiği zaman yine de baraj için faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.



Aksicim Mahallesi sakinlerinden İlhan Erdem de son yağışlarla birlikte barajların su seviyelerinin yükseldiğini belirterek, "Her taraf deniz gibi oldu. Bu yazın çok kurak oldu yağmurlar yağmadı. Burası çok kuraktı. Buradan insanlar karşıdan karşıya ayakkabı ile geçebiliyordu ama şimdi botla karşıya geçebilirsin. Yağmurların yağması tabi herkesi mutlu etti. Bilhassa İstanbul’u mutlu etti. Ben çocukken buraya balık tutmaya geliyordum. Yıllar sonra buranın kuraklıktan sonra tekrar su seviyesinin yüksek olduğunu görmem beni çok mutlu etti" dedi.