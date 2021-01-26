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Türkiye'nin en doğusundaki Mehmetçik, yeni kamuflajı giymeye başladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim kıyafetleri, Türkiye'nin en doğusunda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaz aylarında aşırı sıcakta, kışın ise sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle mücadele eden Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 10:33
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Türkiye'nin en doğusundaki Mehmetçik, yeni kamuflajı giymeye başladı

Her türlü hava ve arazi şartlarında terör örgütüne yönelik mücadele veren Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Yerli ve milli imkanları kullanarak terör örgütünü bitirme noktasına getiren Mehmetçik için hazırlanan nanoteknolojik kamuflaj ise ağır kış şartlarında mücadele veren doğu illerindeki askerlere ulaştırıldı. Yüksekova ilçesinde bulunan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazi koşullarında görev yapan Mehmetçik de yeni kamuflajlarını giymeye başladı. Kamuoyunda 'kamuflaj' olarak adlandırılan kıyafetler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında yeniden düzenlendi. Tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip ve desen eğitim giysisi, rüzgar ceketi ve yeni tip botları Mehmetçiğin yaz sıcağında ya da kışın karlı kaplı arazide ilerlemesini kolaylaştıracak.

YÜKSEK MUKAVEMETLİ İPLİKTEN ÜRETİLDİ

Eğitim kıyafetlerinin ve botların tasarımında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı. Malzeme ve dizaynı yapılan yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde, Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim kıyafetleri, yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi. Su itici özelliği sahip giysiler, haki renkte, su geçirmez, hava alabilen, tam ortopedik, soğuğa karşı yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbe emici özelliğe sahip yeni botlar, hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikKamuflajGiysiTSKAsker
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