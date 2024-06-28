Türkiye, üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığı kirazda yaklaşık 50 çeşidin yetiştiriciliğini yapıyor. Kirazın yoğun üretildiği iller arasında İzmir, Manisa, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Isparta ve Amasya bulunuyor. Dünyada en fazla kiraz ihracatı yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yine Türkiye var.

Almanya ise Türkiye'nin kiraz ihracatında önemli pazarlarından birisi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin mayıs ayında Almanya'ya yaptığı kiraz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat arttı. Geçen mayısta Türkiye'den 3 milyon 59 bin dolarlık kiraz alan Almanya, bu sene ise EURO 2024 öncesi siparişini artırdı. Almanya'nın mayısta Türkiye'den kiraz alımı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 479 artışla 17 milyon 371 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Almanya'ya mayısta 31,3 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamülleri satışı gerçekleştirdi. Bu ülkeye geçen yılın aynı döneminde 13,8 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamülleri ihraç eden Türkiye, bu ürünlerdeki payını geçen seneye kıyasla yüzde 126 artırdı.

Almanya'ya bu yılın mayıs ayındaki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 55'ini ise sadece kiraz oluşturdu.

İhraç edilen kiraz erkenci bölge Manisa'dan

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Manisa ise ihracatta erkenci ürün yetiştirmenin avantajını yaşıyor. Kirazın en erken yetiştiği bölgeler Şehzadeler'de mayıs ayında hasat edilen ihracatlık kirazlar, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarına ulaştırıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Manisa'da 91 bin 300 dekar kiraz üretim alanında yıllık ortalama 45 bin ton kiraz üretildiğini söyledi.

Manisa'nın Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Miktar anlamında en büyük üretici olmasak da bizim en önemli özelliğimiz Kuzey Yarımküre'nin açık alanda ilk kirazını çıkarıyoruz ve bu çok katma değerli bir ürün olarak ihracata konu oluyor. Manisa'da 15 Nisan'da başlayan kiraz hasat sezonu ağustos ayına kadar sürüyor. Bu hasat periyodunun tamamında kirazlar ihracatta özellikle zor pazar olarak nitelenen Almanya gibi Avrupa Birliği ülkeleriyle buluşuyor. Son günlerde Almanya'ya kiraz ihracatında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Özellikle ihracatçılarımız, şampiyonanın (EURO 2024) kiraz satışına olumlu etkilerinin olduğunu ifade ediyorlar."

Hasadın devam ettiği Demirci ilçesinden aldığı kirazı dış pazara sunan Ramazan Erdoğan, ihracatta çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Bölgeden aldıkları kiraz Almanya başta olmak üzere, İngiltere, Norveç, Fransa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine gönderdiklerini anlatan Erdoğan, "Kirazın yoğunluk bölgesi bu sene Almanya oldu. Çoğunlukla Almanya'daki marketlerle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.