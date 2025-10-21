ANKARA (AA) - Uraloğlu, AA muhabirine, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ve demir yollarında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Demir yollarında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, 'Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla başlayan demir yolu seferberliğine yıllarca verilen aranın kapatılması ve demir yollarının tekrar hak ettiği yeri alabilmesi için Bakanlığımızca, bu alanı öncelikli iyileştirilmesi gereken sektör olarak belirledik. Biz, Türkiye'yi sadece bölgesel bir oyuncu değil, küresel lojistik ağının vazgeçilmez bir merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, ülkemizi uluslararası ticaretin kalbine yerleştirerek, bölgesel liderlikten küresel bir ticaret kavşağına yükseltmek. Bu, sadece bir ulaşım projesi değil, Türkiye'nin ekonomik ve stratejik bağımsızlığını perçinleyecek bir atılımdır. Bu kapsamda Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan, kusursuz bir demir yolu ağıyla örerek, Avrasya'nın tartışmasız lojistik süper gücüne dönüştürüyoruz.' dedi.

Akıllı ulaşım sistemleri ve dijital dönüşüm hamleleriyle demir yollarını geleceğin en ileri teknolojileriyle donatarak güvenlikten verimliliğe her alanda çağ atlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, limanlarla entegre, stratejik lojistik koridorlar inşa ederek, ülkenin sanayisini ve ihracatını dünya pazarlarına daha hızlı ve düşük maliyetlerle ulaştırdıklarını anlattı.

Demir yolunda yolcu ve yük taşıma payının artırılması hedefleniyor

Yerli ve milli demir yolu teknolojileriyle Türkiye'yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtardıklarını, bölgesel bir teknoloji devine dönüştürdüklerini dile getiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

'Demir yolunun yolcu ve yük taşımadaki payının artırılması için faaliyetlerimizi hızlandırdık. Demir yolu yatırımlarında yük taşımacılığına odaklanılarak mevcut hatların standartlarının yükseltilmesini, yüksek standartlı demir yolu yatırımlarına hız verilmesini, sanayi bölgelerinin, limanların ve lojistik merkezlerin iltisak hatlarıyla ana hatlara bağlanmasını, modlar arası taşımacılığın yaygınlaştırılmasıyla lojistik maliyetlerin azaltılmasını sağlayacak altyapı yatırımlarını önceliklendireceğiz.'

Uraloğlu, bu kapsamda, bütünleşik kalkınma yaklaşımıyla bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantıları kurularak üretim ve yük merkezlerinin uluslararası pazarlara erişimlerinin güçlendirilmesinin planlandığını bildirdi.

Bu amaç doğrultusunda, demir yolu inşaatı, işletme işleri ve hizmetlerine gelecek yıl için 377 milyar 196 milyon 243 bin lira ayrıldığı bilgisini veren Uraloğlu, '2027'de 432 milyar 836 milyon 951 bin lira, 2028'de ise 474 milyar 37 milyon 811 bin lira harcama yapılması öngörülüyor. Gelecek yıl çift hatlı demir yolu uzunluğunun toplam ana hat içindeki payının yüzde 19, 2027'de yüzde 21 ve 2028'de yüzde 26'ya yükseltilmesi planlanıyor. Demir yolunda mevcut hat uzunluğunun 14 bin 275 kilometreden 2026'da 14 bin 437 kilometreye çıkarılması hedeflenirken hat uzunluğunun 2027'de 15 bin 934 kilometre ve 2028'de 17 bin 728 kilometre olması öngörülüyor.' diye konuştu.

Kent içi raylı sistem uzunluğunda gelecek yıl hedefi 487,1 kilometre

Uraloğlu, demir yolu altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Yüksek Standartlı Demir Yolu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu, Adapazarı-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Yüksek Standartlı Demir Yolu hatlarının altyapı inşaat işlerinin ve bazı hatların üstyapı işlerinin yapılacağını anlattı.

Yolcu taşımacılığı içindeki payının da artırılması için demir yolunda yatırımların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, 'Demir yolunun yolcu taşımacılığı içindeki payının gelecek yıl yüzde 5,93'e çıkarılması, bu payın 2027'de yüzde 6,99 ve 2028'de yüzde 7,6 olmasını planlıyoruz. Hızlı tren hat uzunluğunun 2026'da 2 bin 769 kilometreye, 2027'de 4 bin 121 kilometreye ve 2028'de 5 bin 343 kilometreye yükseltilmesini öngörüyoruz.' dedi.

Uraloğlu, sinyalli demir yolu hattı oranının da yükseltilmesi için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, bu yolların 2026'da yüzde 65'inin, 2027'de yüzde 71'inin ve 2028'de yüzde 76'sının sinyalli olmasını planladıklarını söyledi.

Kent içi raylı sistem istasyon sayısının da yükseltileceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

'Şu an 238 olan sayıyı 2025 sonunda 243'e, 2026'da 260'a, 2027'de 278'e ulaştırma hedefimiz var. Ayrıca, kent içi raylı sistem uzunluğunun bu yıl sonunda 465,8 kilometreye, gelecek yıl 487,1 kilometreye, 2027'de 522,1 kilometreye çıkarılması planlarımız içinde.'

