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Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.

İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.

Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.

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