1990 yılından itibaren Avrupa'nın 5 büyük ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) başta olmak üzere, kıtanın öne çıkan futbol ülkelerinde 8 takım, 9 kez namağlup lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Avrupa'nın 5 büyük ligini Bayer Leverkusen dışında daha önce İtalya Serie A'da Milan ile Juventus ve İngiltere Premier Lig'de Arsenal, namağlup şampiyon olarak tamamlama başarısı gösterdi.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın namağlup şampiyonu

Bundesliga'nın son haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg'u 2-1 yenerek sezonu namağlup şampiyon bitirdi.

Ligde 28 galibiyet, 6 beraberlikle 90 puana ulaşan Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinde sezonu namağlup tamamlayan ilk takım oldu.

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 51 maça çıkardı.

Juventus ve Milan, Serie A'yı namağlup kazandı

Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Juventus, 2011-12 sezonunda Serie A'yı namağlup kazandı ve İtalya'da 38 maçlık lig sezonunda bunu başaran tek takım oldu.

Namağlup şampiyon tamamladığı sezonda Juventus, 38 maçta 23 galibiyet, 15 beraberlik aldı. Juventus, Eylül 2011'den Kasım 2012'ye kadar 49 lig maçında yenilmedi.

Teknik direktör Fabio Capello yönetiminde Milan ise Serie A'nın 34 maçlık takviminin bulunduğu 1991-1992 sezonunda yenilgi yüzü görmedi ve namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi.

Capello'nun takımı, 1991 ile 1993 yılları arasında yenilmezken, toplam 58 lig maçını kapsayan bu seri İtalya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Arsenal, 2003-2004 sezonunu kayıpsız zirvede bitirdi

İngiltere ekibi Arsenal, Arsene Wenger yönetiminde Premier Lig'i namağlup bitirerek 2003-2004 sezonunda adını zirveye yazdırdı.

Ligi namağlup şampiyon tamamlayan Arsenal, o sezon oynadığı 38 lig maçında 26 galibiyet 12 beraberlik aldı.

Arsenal, 2003 ile 2004 yılları arasında ise ligde üst üste toplam 49 maç yenilmedi.

Porto, bu başarıyı 2 sezonda yaşadı

Avrupa'nın öne çıkan ligleri arasında 1990 yılından itibaren birden fazla namağlup şampiyonluk elde eden tek takım, Portekiz temsilcisi Porto oldu. Porto, Primeria Liga'da iki sezon namağlup şampiyonluğa uzandı.

Porto, 2010-2011 sezonunda Andre Villas-Boas yönetiminde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmeden şampiyonluğa ulaştı.

Namağlup şampiyonluk başarısını 2012-2013 sezonunda tekrarlayan Porto, bu sefer Vitor Pereira döneminde 30 maçta 24 galibiyet 6 beraberlikle adını zirveye yazdırdı.

Hollanda'da Ajax, 1994-1995 sezonunu namağlup zirvede tamamladı

Hollanda Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, Avrupa'da namağlup şampiyonluk yaşayan ekipler arasında bulunuyor.

Ajax, 1994-1995 sezonunda Eredivisie'nin 34 maçlık periyodunu 27 galibiyet ve 7 beraberlikle zirvede tamamladı.

İskoçya'da Celtic ve Rangers kayıpsız şampiyonlar

İskoçya Premier Lig'de namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan 2 kulüp bulunuyor.

Celtic, 2016-2017 sezonunda Brendan Rodgers yönetiminde 38 maçta 34 galibiyet 4 beraberlikle namağlup şampiyon oldu.

Rangers ise 2020-2021 sezonunda Steven Gerrard yönetiminde 38 maçta 32 galibiyet, 6 beraberlikle ligde yenilgi yüzü görmeden şampiyonluk sevinci yaşadı

Beşiktaş namağlup şampiyon, Galatasaray namağlup ikinci

Beşiktaş, Türkiye'de Süper Lig'in 1991-92 sezonunu 30 hafta sonunda namağlup şampiyon tamamladı ve bu başarıyı elde eden tek takım olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 haftalık periyodu yenilgisiz bitirmesine karşın, 56 puanlı Beşiktaş'ın averajla gerisinde ikinci oldu. Sarı-kırmızılılar, ligi namağlup tamamlamasına rağmen ikinci sırayı alan tek takım konumunda.