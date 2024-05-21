Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacağını belirtti.

Ülke genelindeki birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını ifade eden Babar, aşırı sıcakların bu ay da süreceğini kaydetti.

Babar, haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirterek, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

Bu arada, Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edildi.