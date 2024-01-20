Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meta, yapay genel zeka geliştirmeyi ve geliştiricilere açmayı planlıyor Meta, yapay genel zeka geliştirmeyi ve geliştiricilere açmayı planlıyor

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzayda yapacağı 13 bilimsel deney

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA