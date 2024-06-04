İstanbul

Türk Kızılay bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı çalışmada, vekaletle kurban bedelini yurt içi ve Filistin-Gazze için 11 bin 750, yurt dışında 4 bin 300 olarak belirledi.

Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi ve 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla bu yıl ihtiyaç sahiplerine bağışları ulaştırmayı amaçlıyor. Vakıf, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bayram kampanyası kapsamında Türkiye dahil 60 ülkede kurban kesmeyi planlıyor. Vakıf, kurban bedelini bu yıl yurt içi ve yurt dışında 6 bin 700 lira olarak belirledi. Ayrıca İHH, yurt içinde ve dışında 75 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımında da bulunacak.

İHH, bu sene Gazze'deki çalışmalarına daha çok ağırlık verecek. Vakıf, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sebebiyle farklı ülkelerde keseceği kurbanları, paylar halinde konservelenmiş ve dondurulmuş şekilde Gazze'ye ulaştıracak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır" mesajıyla bayram yardımı organizasyonları düzenleyecek. Derneğin kurban bağış bedeli Afrika'da 3 bin 800, Asya'da 4 bin 300, Arakan kampları ve Yemen'de 6 bin, Gazze'de 30 bin, Türkiye'de 11 bin 700 ve Filistin kamplarında ise 11 bin lira olarak belirlendi.

Deniz Feneri Derneği, "Kurbanda Kardeşliği Hisset" sloganıyla kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Dernek bir hisse kurban bedelini yurt içinde 12 bin, yurt dışında 3 bin 600 lira olarak açıkladı.

Yardımeli Derneği, "Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa" temasıyla kurban organizasyonu düzenleyecek. Dernek, kurban hisse bedelini Afrika için 3 bin 500, Asya için 5 bin, Türkiye-Balkanlar-Lübnan (Filistin mülteci kampları) için 9 bin 500, Filistin için 17 bin 500 ve Gazze için 11 bin 750 lira olarak duyurdu.

İDDEF 47 ülkede yaklaşık 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 47 ülkede yaklaşık 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. İDDEF, bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesiminde küçükbaş kurban bedelini 3 bin 500 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 3 bin lira olarak belirledi.

Sadakataşı Derneği, bu yıl "İyiliğe Hisse" çağrısıyla Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 30 ülkede kurban kesmeyi hedefliyor. Kurban hisse bedeli için 3 ayrı fiyat kategorisi oluşturan dernek, Afrika ve Orta Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölgede 3 bin 500 lira, Avrupa ve Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölgede 6 bin 500 lira, Türkiye, Suriye, Mısır ve Filistin'in bulunduğu üçüncü bölgede 10 bin olarak tespit etti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 40 ülkede kurban organizasyonu planlarken, yurt dışı kurban hisse bedelini 4 bin 750 lira olarak açıkladı. Türkiye dışından bağış yapmak isteyen hayırseverlerin kurban hisse bedelini 130 avro olarak duyuran vakıf, Gazze için kurban hisse bedelini 7 bin lira, Türkiye dışından bağış yapmak isteyen hayırseverlerin kurban hisse bedelini 205 avro olarak açıkladı.

Mirasımız Derneği, kurban hisse bedelini Kudüs için 550 avro, Afrika için ise 3 bin 500 lira olarak belirledi. Dernek, aynı zamanda Kudüs'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindirecek. Hayırseverler, 1250 lira karşılığında çocuklara bayramlık kıyafet hediye edebilecek, 250 lira bağışlayarak da bayram harçlığı ulaştırabilecek.

Beşir Derneği, 1 hisse bedelini yurt içi 11 bin 500, yurt dışı 4 bin 500 lira olarak açıkladı.

Yeryüzü Doktorları Derneği 22 ülkede kurban dağıtımı yapacak

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun Sağlık Olsun" kampanyası kapsamında kurban bağışlarını 22 ülkede ihtiyaç sahiplerine iletecek. Kurban hisse bedelini yurt içinde 12 bin lira, yurt dışında ise 4 bin lira olarak belirleyen dernek, bu yıl Afganistan, Çad, Kamerun, Yemen ve Filistin gibi toplam 22 ülkede kurban dağıtımı yapacak.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, Afrika büyükbaş kurban hisse bedeli 2 bin 450, küçükbaş kurban bağışı bedeli 3 bin 500 lira oldu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse bedelini yurt içinde 12 bin, Afrika'da 3 bin 250, Bangladeş'te 3 bin 750, Yemen ile Afganistan'da 4 bin 500, Filistin'de 26 bin olarak açıkladı.

Kurban bağış fiyatını Kardeş Eli Derneği 2 bin 990 lira, Lösemili Çocuklar Vakfı 12 bin 900 lira olarak duyurdu.

Yetim Vakfı, "Gülüşüne Kurban" sloganıyla Kurban Bayramı'nda başta Türkiye olmak üzere 24 ülkede 400 bin kişiye ulaşmayı planlıyor. Vakfın yurt dışı kurban hisse bedeli 3 bin 900, yurt içi ve Filistin kurban hisse bedeli 11 bin lira. Vakıf, kurban etlerini Gazze'ye 3 ay içinde konserve olarak, Lübnan'daki Filistin kamplarına dondurulmuş şekilde ulaştıracak. Çocuklara bayramlık kıyafet hediye etmek için de çalışma yapan vakıf, bir çocuğun bayramlık ihtiyacı için bağış bedelini 1250 lira olarak belirledi.

Tebessüm Derneği, 10 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek. Dernek, kurban bağış bedelini yurt dışında 3 bin 500, yurt içinde 11 bin lira olarak açıkladı.

Vuslat Derneği, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan yaklaşık 20 ülkede kurban organizasyonları düzenleyecek. Dernek, yurt dışında büyükbaş kurban hisse bedelini 2 bin 900 olarak belirledi.

İhlas Vakfı, vekaletle kurban kesimlerini yurt içinde ve yurt dışında yapacak.

Ayrıca, Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde kurban yardımı organizasyonu düzenleyecek.