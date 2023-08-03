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Karşılaşmaların finali festivalin son günü yapılacak. Final müsabakalarına kadar her gün farklı branşlarda takımlar tuz sahada mücadele edecek.

Angels ile Filenin Sultanları takımları arasında oynanan ilk voleybol maçında Angels Kız Voleybol Takımı maçın galibi oldu.

Çankırı Belediyesi tarafından 18-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" öncesinde spor müsabakaları yapılıyor.

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