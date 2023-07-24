Haber: Mert Osman Erman

Twitter'ın yeni logosu, siyah arka plan üzerinde beyaz bir X şeklinde olan bir resim, Twitter'ın başkanı tarafından açıklandı, çünkü sahibi Elon Musk kuş logosundan kurtulmak istediğini söyledi.

Linda Yaccarino'nun pazartesi sabahı attığı bir tweette "X burada! Haydi yapalım" dedi.

Bay Musk da profil resmini yeni logoya değiştirdi ve Twitter biyografisine "X.com" ekledi.

Raporlara göre, "X" adında bir "süper uygulama" oluşturmak istiyor.

Pazar günü, milyarder Twitter'ın logosunu değiştirmek istediğini söyleyerek şunları tweetledi: "Ve yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve kademeli olarak, tüm kuşlara".

Ardından, geçici bir logo aynı gün içinde yayınlanacak dedi.

İşletmenin adını X Corp olarak değiştiren Bay Musk, değiştirme işleminin "uzun zamandır yapılması gereken bir şey olduğunu" söyledi.

Bay Musk, Twitter'da titrek bir "X" görüntüsü yayınladı ve daha sonra bir Twitter Spaces sesli sohbetinde, Twitter logosunun değişip değişmeyeceği sorulduğunda "Evet" yanıtını verdi.

Bayan Yaccarino platformda, yeniden markalaşmanın heyecan verici yeni bir fırsat olduğunu yazdı.

"Twitter, devasa bir etki yarattı ve iletişim şeklimizi değiştirdi" dedi.

"Şimdi, X daha da ileri gidecek, küresel meydanı dönüştürecek."

Twitter'ın kuşu Larry olarak adlandırılıyor ve Twitter'ın kurucu ortağı Biz Stone, 2011'de, bu ismin basketbol yıldızı ve Boston Celtics efsanesi Larry Bird'e bir övgü olduğunu söyledi.

Hindistan'ın PayTM'si ve Endonezya'nın GoJek'i de dahil olmak üzere, bazı Asyalılar için süper uygulamalar, son birkaç yıldır günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Bu uygulamalar, kullanıcıların finans sistemleri aracılığıyla hizmetler için ödeme yapmasına olanak tanır.

WeChat, mesajlaşma ve sosyal medya platformu olarak başlayıp bölgedeki en büyük uygulamalardan biri haline gelmiştir ve hizmet çeşitliliği ve kullanıcı sayısı açısından en büyüklerden biri olarak kabul edilir.

Geçen yıl, sadece Çin'de 1.29 milyar kullanıcısı olduğu tahmin ediliyordu.

Twitter'ın web sitesi, mavi bir kuşu tasvir eden logosunun "en tanınabilir varlığımız" olduğunu söylüyor. "Bu yüzden ona çok dikkat ediyoruz" diye ekliyor.

Firma geçici olarak Nisan ayında logoyu Dogecoin'in Shiba Inu köpeği ile değiştirdi ve bu hareket, bu meme coin'in piyasa değerinde artışa neden oldu.

Daha sonra Bay Musk, Dogecoin yatırımcılarından oluşan bir grup tarafından iç ticaretle suçlandı ve Dogecoin'in değerini artırmaktan kar ettiği iddia edildi.

Bay Musk, bu ayın başlarında çeşitli hesap sahiplerinin günde kaç tweet okuyabileceği konusunda bir sınır olacağını duyurduğunda, kullanıcılar ve pazarlamacılar tarafından eleştirildi.

Günlük sınırlar, Meta'ya ait rakip hizmet Threads'in büyümesine yardımcı oldu ve lansmanından beş gün içinde 100 milyondan fazla kaydolma gerçekleşti.

Twitter'ın en son sorunu, şirketin eski çalışanlara en az 500 milyon dolar (£388.7 milyon) tazminat ödemesi gerektiğini iddia eden bir dava ile ilgiliydi.

Bay Musk onu satın aldığından bu yana şirket çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkardı.