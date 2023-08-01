Haber: Damla Oya Erman

San Francisco İnşaat Denetim Departmanı yetkilileri, Pazartesi sabahı yeni tabelanın, binayı süsleyen gece yanıp sönen yeni tabelanın, izinsiz çalışma nedeniyle Cuma günü ihlal bildirimi (NOV) alındığını belirtti.

Departman sözcüsü Patrick Hannan'a göre, "Hafta sonu boyunca, İnşaat Denetim ve Şehir Planlama Departmanı, yapılan izinsiz yapı ile ilgili 24 şikayet aldı, bunlar arasında yapısal güvenlik ve aydınlatma endişeleri bulunuyordu. Bu sabah, yapı denetçileri yapıyı sökülürken gözlemledi. Yapının kaldırılması için bir yapı izni gereklidir, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle izin, yapı kaldırıldıktan sonra alınabilir" dedi.

"Taşınmaz sahibinden, aydınlatmalı yapı izinsiz olarak yerleştirildiği için ücretler tahsil edilecektir. Ücretler, yapı kurulumu ve sökümü için yapı izinleri ve İnşaat Denetim Departmanı ve Planlama Departmanı'nın soruşturmasının maliyetini karşılamak üzere olacaktır" diye ekledi.