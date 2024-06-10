Dinamo Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini 35. dakikada Efe Sarıkaya, 64. dakikada Hasan Berat Kayalı ve 74. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvayı aldığı 3 galibiyet ile zirvede tamamladı. Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi.

Ay-yıldızlıların Kazakistan karşılaşmasını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli takım, temmuz ayındaki UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi. Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele etti.