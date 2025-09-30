Her karşılaşma öncesi bir tarafı umut bir tarafı acaba ile bekleyen Beşiktaş taraftarı ligin galibiyet yüzü görmeyen takımı Kocaelispor karşısında üç puanı üç golle almasını bildi.

Yıllardır demoralize olmuş takımın kazanma alışkanlığı elde etmesi çok önemliydi. Bunun yanında farklı zamanlarda bir araya gelen bu oyuncuların da birarada oynama alışkanlığı da kazanması gerekir.

Maça hızlı başlayıp iki farklı öne geçmesine rağmen devamını getiremeyen siyah beyazlılar kendi saha ve seyircisi önünde topu rakibe vererek büyük hata yaptı.

Beşiktaş'ın bu kadrosu kesinlikle rakibi karşılayan bir oyunu oynayamaz! Sadece Ndidi ile rakibi karşılamak intihar etmekle eşdeğerdir. Sergen Hoca'nın gelir gelmez orta sahaya oyuncu istemesinin haklılığı da bir kez daha ortaya çıktı. Beşiktaş'ın karşılama oyunuyla ve sadece Ndidi ile bunu yapması beklenemez.

Ayrıca Abraham'ın talihsiz sakatlığı sonrası Bilal'in en öne geçmesiyle Jota da sol kanada geçti ama Portekizli oyuncu gol atmasına rağmen henüz hazır değil.

Beşiktaş, bu sezonun en önemli deplasmanında Galatasaray karşılaşması öncesinde Kocaelispor galibiyeti moral olarak çok değerliydi. Tabii ki ölçü olmayacaktır ama derbinin havası da farklı olacaktır.

Ne yazık ki her karşılaşma sonrasında transfer sezonu aklımıza geliyor.

Kocaelispor galibiyetini sadece üç puan olarak görmek büyük hata olur. Hem birarada oynama alışkanlığı hem de arka arkaya alınan galibiyetlerin getirmiş olduğu kazanma alışkanlığı en önemli kazanç oldu.