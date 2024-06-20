Kastamonu

Karadeniz'i selamlayan Ginolu Koyu, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Milattan önce 5. yüzyılda ilk yerleşimin başladığı kale, Venedik ve Ceneviz kolonizasyonu sırasında önem kazandı.

"Kinolis Kalesi" olarak da adlandırılan kalenin doğu kısmında liman, kuzey kısmında Karadeniz'in maviliği, batı kısmında eşsiz güzellikteki Ginolu Koyu, güney kısmında ise Ginolu Mahallesi bulunuyor.

Böylece ziyaretçiler, kalenin üç tarafından denizi görme imkanına sahip oluyor.

Kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çatalzeytin Belediyesi tarafından 2021 yılında başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kalan küçük eksikliklerinin de tamamlanmasıyla kalenin ilçe turizmini hareketlendirmesi hedefleniyor.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Ginolu Kalesi'nin doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Ginolu'nun koyuyla limanıyla iç içe kalan bir kale özelliğine sahip olduğunu belirten Demir, "2021 yılında restorasyon çalışması yaptık. Surların bazı bölgelerinde bozulmalar vardı. Doğallığını bozmadan aynı yapıya sahip olmak şartıyla güzel çalışmalar yaptık. Eski yürüyüş yollarını doğal taşlarla çok güzel hale getirdik. İlerleyen günlerde aydınlatmalarını tamamladıktan sonra tamamen turizme açacağımız güzel bir yer olacak. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Herkesi Çatalzeytin Ginolu Kalesi'ni görmeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kalenin restorasyon öncesi durumuyla ilgili bilgi veren Demir, "Eskiden bakımsız, virane haldeydi. Gerçekleştirdiğimiz bakım onarım çok büyük katkı yaptı. Bazı eksiklikleri de tamamladıktan sonra çok güzel geri dönüşler alacağız. Çatalzeytin tanınmadan, Ginolu Kalesi vardı." dedi.

Kalenin konum itibarıyla eşsiz bir özelliğe sahip olduğunu dile getiren Demir, "Kaleden sabah geldiğinizde güneşin doğuşunu, akşam da batışını seyredebiliyorsunuz. Mükemmel bir doğaya sahibiz. Buraya yaptığım her hizmetin geri dönüşü olduğunu düşünüyorum. Gelenler buraya mest oluyor." diye konuştu.