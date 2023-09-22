Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.