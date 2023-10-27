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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız. Önümüzde bir kupa maçımız var.

Alınan sonuçlar şöyle:

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun üçüncü hafta sında turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 yenildi.

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