Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla başladı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk etti.
Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ilk maçtaki galibiyetinin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Öne çıkan diğer müsabakada PAOK, 2-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Dinamo Zagreb'i 5-1 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (İlk maç: 3-0)
Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre): 3-1 (Penaltılarda) (0-0)
PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1 (0-2)
Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-1 (4-3)Kaynak: AA