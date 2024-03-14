Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla başladı.

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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk etti.

Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ilk maçtaki galibiyetinin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Öne çıkan diğer müsabakada PAOK, 2-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Dinamo Zagreb'i 5-1 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (İlk maç: 3-0)

Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre): 3-1 (Penaltılarda) (0-0)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1 (0-2)

Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-1 (4-3)

Kaynak: AA