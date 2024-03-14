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Alınan sonuçlar şöyle:

Öne çıkan diğer müsabakada PAOK , 2-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Dinamo Zagreb'i 5-1 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe , ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla başladı.

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