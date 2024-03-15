Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final
Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe
Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)
Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)
Yarı final
Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOKKaynak: AA