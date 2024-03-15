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Eşleşmeler şu şekilde:

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos oldu

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

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