Hırvatistan ekibi Rijeka'nın ardından rakiplerini eleyen KuPS Kuopio, Midtjylland, Lincoln Red Imps, PAOK, Brann, Zrinjski, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Utrecht, Panathinaikos, Braga ve AEK Larnaca play-off turuna kaldı.

Panathinaikos, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'e 0-0 berabere biten iki maçın ardından penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak tur atladı ve Samsunspor'un play-off'lardaki rakibi oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya): 1-0 (2-1)

Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç): 2-0 (3-1)

Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-0 (Penaltılarla 5-6) (1-1)

Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan): 0-1 (Uzatmalarda) (0-0)

Brann (Norveç) - Hacken (İsveç): 0-1 (2-0)

Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-2 (1-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1 (2-1)

Drita (Kosova) - FCSB (Romanya): 1-3 (2-3)

Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre): 2-1 (3-1)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (Penaltılarla 3-4) (0-0)

Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya): 2-0 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-4)