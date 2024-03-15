Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan sonuçlar şöyle:

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçta ise Roma , Brighton'a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Alexander Blessin: Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı

Alexander Blessin: Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı

Sparta Prag ağlarını sarsan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 7 sezonda 20 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

Bayer Leverkusen'de 90+3 ve 90+7. dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2'lik galibiyeti ve turu getirdi.

Karabağ'da Elvin Cafarquliyev 63. dakikada kırmızı kart görürken, Leverkusen ekibi 72. dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indirdi.

BayArena Stadı’ndaki mücadelede Karabağ, 58. dakikada Abdellah Zoubir ve 67. dakikada Juninho'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.