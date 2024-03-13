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Organizasyonda yarın oynanacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor

Son 16 turu rövanşında, milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica da yarın karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşlarının ardından çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.

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