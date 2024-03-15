Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Milan (İtalya)-Roma (İtalya)

Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos oldu Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos oldu

Yarı final

Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta

Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United

Kaynak: AA