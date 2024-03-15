Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final
Milan (İtalya)-Roma (İtalya)
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)
Yarı final
Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta
Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham UnitedKaynak: AA