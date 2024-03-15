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Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos oldu

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos oldu

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

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