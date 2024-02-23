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Eşleşmeler şu şekilde:

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

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