Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.
Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lig yolu
Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
Şampiyonlar yolu
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)
Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)
PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)
Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)
Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)
Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Białystok (Polonya)
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)
Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)