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Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti

Eşleşmeler şöyle:

Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

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