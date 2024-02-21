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Bu karşılaşmaların rövanşı 13 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, 82. dakikada Donyell Malen'in yerine oyuna girdi.

Borussia Dortmund'un golünü 24. dakikada Donyell Malen atarken, ev sahibi ekibin golü 56. dakikada Luuk de Jong'dan (penaltı) geldi.

Gecenin diğer mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.

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