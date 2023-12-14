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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında bu gece alınan sonuçlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda) maçında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle bazı İskoç taraftarlar tribünde yine Filistin bayrağı açtı.

Alınan sonuçların ardından; Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.

Avrupa futbol unun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftası, 6 maçla sona erdi.

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