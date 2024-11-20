UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.

Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.

A Milli Takım, play-off oynayacak

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.

1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.

4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. maçların ardından oluşan puan durumları şu şekilde:

A Ligi 1. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Portekiz 6 4 2 0 13 5 8 14 Hırvatistan 6 2 2 2 8 8 0 8 İskoçya 6 2 1 3 7 8 -1 7 Polonya 6 1 1 4 9 16 -7 4

A Ligi 2. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Fransa 6 4 1 1 12 6 6 13 İtalya 6 4 1 1 13 8 5 13 Belçika 6 1 1 4 6 9 -3 4 İsrail 6 1 1 4 5 13 -8 4

A Ligi 3. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Almanya 6 4 2 0 18 4 14 14 Holllanda 6 2 3 1 13 7 6 9 Macaristan 6 1 3 2 4 11 -7 6 Bosna Hersek 6 0 2 4 4 17 -13 2

A Ligi 4. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P İspanya 6 5 1 0 13 4 9 16 Danimarka 6 2 2 2 7 5 2 8 Sırbistan 6 1 3 2 3 6 -3 6 İsviçre 6 0 2 4 6 14 -8 2

B Ligi 1. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Çekya 6 3 2 1 9 8 1 11 Ukrayna 6 2 2 2 8 8 0 8 Gürcistan 6 2 1 3 7 6 1 7 Arnavutluk 6 2 1 3 4 6 -2 7

B Ligi 2. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P İngiltere 6 5 0 1 16 3 13 15 Yunanistan 6 5 0 1 11 4 7 15 İrlanda Cumhuriyeti 6 2 0 4 3 12 -9 6 Finlandiya 6 0 0 6 2 13 -11 0

B Ligi 3. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Norveç 6 4 1 1 15 7 8 13 Avusturya 6 3 2 1 14 5 9 11 Slovenya 6 2 2 2 7 9 -2 8 Kazakistan 6 0 1 5 0 15 -15 1

B Ligi 4. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Galler 6 3 3 0 9 4 5 12 Türkiye 6 3 2 1 9 6 3 11 İzlanda 6 2 1 3 10 13 -3 7 Karadağ 6 1 0 5 4 9 -5 3

C Ligi 1. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P İsveç 6 5 1 0 19 4 15 16 Slovakya 6 4 1 1 10 5 5 13 Estonya 6 1 1 4 3 9 -6 4 Azerbaycan 6 0 1 5 3 17 -14 1

C Ligi 2. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Romanya 5 5 0 0 15 3 12 15 Kosova 5 4 0 1 10 4 6 12 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 6 2 0 4 4 15 -11 6 Litvanya 6 0 0 6 4 11 -7 0

C Ligi 3. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Kuzey İrlanda 6 3 2 1 11 3 8 11 Bulgaristan 6 2 3 1 3 6 -3 9 Belarus 6 1 4 1 3 4 -1 7 Lüksemburg 6 0 3 3 3 7 -4 3

C Ligi 4. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Kuzey Makedonya 6 5 1 0 10 1 9 16 Ermenistan 6 2 1 3 8 9 -1 7 Faroe Adaları 6 1 3 2 5 6 -1 6 Letonya 6 1 1 4 4 11 -7 4

D Ligi 1. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P San Marino 4 2 1 1 5 3 2 7 Cebelitarık 4 1 3 0 4 3 1 6 Liechtenstein 4 0 2 2 3 6 -3 2

D Ligi 2. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P Moldova 4 3 0 1 5 1 4 9 Malta 4 2 1 1 2 2 0 7 Andorra 4 0 1 3 0 4 -4 1