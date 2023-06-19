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Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Letonya maçında yapamadığımızı Galler karşısında yapmak istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Letonya maçında yapamadığımızı Galler karşısında yapmak istiyoruz

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya , UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

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