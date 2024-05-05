Kosova Demokratik Türk Partisince (KDTP) düzenlenen etkinliğe, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin, konuşmacı olarak yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konferansta tarih boyunca Filistin-İsrail meselesi, Yahudilerin dünyanın çeşitli bölgelerinden Filistin topraklarına göç etmesi, Osmanlı döneminde Filistin toprakları ve Siyonist kongrelerin düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

Prof. Dr. Engin,yaptığı açıklamada, KDTP’nin davetiyle bulunduğu Prizren'de halkın Filistin meselesi konusunda son derece ilgili olduğunu söyledi.

Dünyanın gözü önünde bir katliamın yaşandığını ve bunun gerçek boyutlarıyla anlatılması ve insanlara izah edilmesi gerektiğini belirten Engin, "Biz tarihsel anlamda bunu anlatırken diğer taraftan da Prizrenlilerin bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu ve yaşananlardan üzüntü duyduklarını görmüş olduk. Temennimiz bu katliamların sona ermesi ve Filistin halkının da en azından kendi kaderini tayin edecek bir durumda olmasıdır." diye konuştu.