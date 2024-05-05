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Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin de diğer yerli isimler olması bekleniyor.

Krunic'in ilk 11'de sahaya çıkması durumunda ilk 11'de 3 yerli oyuncunun yer alma zorunluluğundan kaynaklı olarak savunmada Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi bekleniyor.

İsmail Yüksek'in sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede Krunic'e formayı vermeyi planlıyor.

Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

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