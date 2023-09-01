İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları, 100 öğrenciye burs vermeye hazırlanıyor.

Uğur Okulları açıklamasına göre, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı ve Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel'in öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nde, Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel olarak 100 başarılı öğrenciye Cumhuriyet Bursu ile eğitim desteği sağlanacak.

Tüm Türkiye'deki lise kademesi öğrencilerine açık olan söz konusu proje ile öğrenciler, Giresun Uğur Anadolu Lisesi tarafından düzenlenecek Uğur Tanı Sınavı'na (UTS) girerek akademik yeterliliğine göre burs kazanma hakkı elde edecek. 8 Eylül Cuma günü saat 10.00'da okulda gerçekleştirilecek olan UTS'de dereceye giren 100 öğrenci, Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nde öğrenim hayatı boyunca ücretsiz eğitim görme hakkı kazanacak. Sınava başvurular Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nden yapılacak.

Cumhuriyet Bursu Projesi, Cumhuriyet'in 100 yılının 55 yılına şahitlik eden Uğur markasının İcra Kurulu Başkanı ve Sey Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel'in duyurusuyla başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, Uğur Okulları'nda öncelikli amaçlarının öğrencilerine nitelikli eğitim sunmak olduğunu belirterek, 'Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneğimizden aldığımız güçle kişisel ve kültürel farkındalığı gelişmiş, dünya vatandaşı, duyarlı, saygılı ve hepsinden önce mutlu bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz icra kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Yücel'in öncülüğünde uygulamaya geçirdiğimiz Cumhuriyet Bursu ile Giresun Uğur Anadolu Lisemizde burs sağlayacağımız 100 öğrencimizi başarıyla sınavlara ve geleceğe hazırlayacağız.' ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yılına şahitlik edilen bu önemli yılda, Uğur ailesinin 55'inci yaşını geride bıraktığını kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

'Bu önemli yılda eğitime gönül veren kurumumuzla ülkemizde iz bırakacak bir projeye imza atmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. 55 yıllık deneyimimizi, akademik ve bilimsel eğitimimiz ile birleştirerek öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Kariyerlerini belirleyecekleri lise hayatlarında bu kıymetli öğrencilerimize rehberlik edecek olmaktan gurur duyuyoruz.'