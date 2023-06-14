Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ukrayna Acil Durumlar Servisi nden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.