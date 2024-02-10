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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna topraklarına 26 "Şahed" tipi İHA kullanarak saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Harkiv Bölge Savcılığından yapılan açıklamada ise Rusya 'nın İHA'larla evleri vurduğu ve 15'ten fazla evin hasar gördüğü kaydedildi.

İtalyan çiftçiler traktörleriyle Roma çevre yolunda konvoy yaptı

İtalyan çiftçiler traktörleriyle Roma çevre yolunda konvoy yaptı

Sinegubov, saldırıda 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece Harkiv bölgesine "Şahed" tipi İHA'lar kullanarak saldırı düzenlediğini belirtti.

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