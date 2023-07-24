Haber: Mert Osman Erman

Bu tesisler, NATO üyesi Romanya'nın karşısındaki nehir boyunca yer almaktadır.

Tuna Nehri, Rusya'nın Ukrayna'ya buğday, mısır ve diğer ürünleri Karadeniz üzerinden sevkiyat yapmasına izin veren anlaşmadan çekilmesinden bu yana Kiev için önemli bir ihracat rotasıdır.

Karadeniz liman kenti Odesa'da bir tahıl depo da tahrip edildi ve neredeyse her gece saldırıya uğramıştı.

Yetkililere göre geçtiğimiz hafta içinde 60.000 tonun üzerinde tahıl imha edilmiştir.

Küresel piyasalar, 17 Temmuz'da Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından tahıl fiyatlarının bir günde %8 arttığını gördü.

Anlaşmanın çökmesi aynı zamanda, anlaşma sırasında askıya alınmış olan Ukrayna'daki liman bölgelerini hedef alma pratiğinin Rusya tarafından yeniden başlatıldığı anlamına gelmektedir.

Odesa'nın başkanı Oleh Kiper, bölgesinin aynı zamanda Reni ve İsmail'deki Tuna limanlarını da kapsadığı Telegram kanalında, Rusya'nın oradaki altyapıya İran yapımı insansız hava araçlarıyla dört saat boyunca saldırdığını belirtti.

Bir tahıl depo ve depolama tanklarının imha edildiğini söyledi. Diğer yerel yetkililere göre üç depo da bombalandı.

Kiper, saldırıya katılan yaklaşık 15 insansız hava aracından üçünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ekledi.

Yetkililere göre dört kişi yaralandı, bir kişi ciddi şekilde.

Romanya medyası, nehrin karşı tarafındaki askerlerin ve denizcilerin parlak ışıkları gördüğünü ve insansız hava araçlarının ve patlamaların yaklaşımını duyduğunu bildirdi.

Bir gazeteci, savaşın başlangıcından bu yana Romanya topraklarına yapılan en yakın saldırı olarak tanımladı. Reni, Tuna Nehri boyunca Romanya'ya yaklaşık 200 metre, Romanya liman kenti Galati'ye ise 10 kilometre mesafededir.

Ukrayna haritasında savaş: Rusya tahıl tesislerini hedef alıyor

Rusya, tahıl anlaşmasını öldürdükten sonra Odesa'ya saldırıyor

Ukrayna tahıl anlaşması nedir?

Rus istilası nedeniyle, Tuna Nehri ve Ukrayna'dan Polonya, Romanya ve diğer komşu ülkelere giden karayolu ve demiryolu rotaları ihracat kanalları olarak geliştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl nehir yoluyla 2 milyon ton tahıl ihraç edildi, bir önceki yıl ise 600.000 tondan fazla.

Ancak bu rotalar, Ukrayna'nın ihraç etmesi gereken tahıl miktarının sadece bir kısmını taşıyabiliyor ve deniz yoluyla lojistik olarak çok daha pahalıdır.

Doğu Avrupa üzerinden yapılan ihracat, Ukrayna tahılının komşu ülkelerdeki çiftçiler arasında öfkeye yol açmış, piyasalardaki fiyatları düşürmüştür.

Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yönelik saldırıları sürdükçe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden Ukrayna'ya ithal eden Afrika ülkeleri için "ticari ve ücretsiz olarak Ukrayna tahılını değiştirebileceklerini" söyledi.

Moskova, bu haftanın ilerleyen günlerinde bir Rusya-Afrika zirvesine ev sahipliği yapacak.

Avrupa'nın ekmek sepeti olarak sıkça adlandırılan Ukrayna, dünyanın yedinci büyük buğday ihracatçısıdır ve topraklarının %71'i tarımsaldır.