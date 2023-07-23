Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.

Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.